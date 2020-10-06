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    • 06.10.2020 15:57
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    • 06.10.2020 15:57
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    Meteorolojiden Marmara için yağış uyarısı | Son dakika raporu

    nu araştıran vatandaşlara Meteroloji'den beklenen haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ülkenin batısının 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği belirtildi. İşte yurt genelinde hava durumu.

    Meteoroloji uyardı: 2 güne dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti.



    Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.



    Rüzgârın; Güney ve Güneybatı (lodos) yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor.



    Yağışlı sistemin Cuma günü Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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