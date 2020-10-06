Olay, 2 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü cerrahi maskesiyle kapatan ve eldiven giyen şüpheli, girdiği markette dikkat çekmemek için raflardaki ürünleri incelemeye başladı. Daha sonra marketin kasa bölümüne gelen soyguncu, üzerinden taşıdığı kurusıkı tabancayı kasiyerlere doğrultarak, paraları vermelerini istedi. Bu sırada soygunu gören müşteriler, panik halde marketten dışarıya kaçmaya başladı. Kasiyerlerden yaklaşık 2 bin lira alan şüpheli, marketten koşarak kaçtı. Olayın ardından panik yaşayan ve ağlayan kasiyeri ise yine market çalışanları sakinleştirmeye çalıştı.