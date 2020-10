Esenyurt'ta iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi çevreye rastgele ateş açtı, o sırada fırında çalışmakta olan bir kadın ve çocuk saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameralarınca an be an kaydedildi.



Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Caddesinde yaşandı. Cadde üzerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşayan iki grup kısa sürede kavga etmeye başladı. Taraflardan biri pompalı tüfeğimi çıkartarak rastgele çevreye ateş etti. Saçmalardan bir kısmı çevrede bulunan dükkanlara isabet ederken, bir kısmı da cadde üzerindeki bir ekmek fırını çalışanları 15 yaşındaki İsmail B. ile bir kadına isabet etti.