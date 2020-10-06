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    • 06.10.2020 09:12
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    ’da motosiklette 516 tarihi ele geçirildi

    'ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları motosiklette 516 adet ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

    DHA
    Hepsini motosiklete saklamışlar! Tam 516 tane...
    'ın merkez Antakya ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları motosiklette 516 adet ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
    Demirköprü Mahallesi Reyhanlı-Antakya kara yolu üzerinde kolluk devriyesi yapan ekipler, saat 23.30 sıralarında durumundan şüphelendikleri 31 EP 817 plakalı motosikleti durdurdu. Durdurulan motosiklette poşet içerisine koyulmuş vaziyette 516 adet olduğu düşünülen sikke ve objeler ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
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