Bademcik ameliyatı sonrası çocuğunu kaybeden baba: Canımızı aldılar

Kaan Akçay (8), 19 Eylül'de Şişli'deki özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı oldu. Kanaması süren Kaan, aynı gün yeniden ameliyata alındı. Sürekli kan kusan çocuk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaan'ın bademcik ameliyatı sırasında şah damarı yanındaki kılcal damarların zedelendiği ortaya çıktı. 28 Eylül'de ise girdiği son ameliyatın ardından can verdi. Anne ve baba, özel hastanede ameliyatı yapan doktorun ihmali olduğunu iddia etti. Baba Fatih Akçay, "Canımızı kaybettik, cezasını çekecekler" dedi.