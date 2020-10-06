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    • Yaşam
    • 06.10.2020 Gazete
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    Bademcik ameliyatı sonrası çocuğunu kaybeden baba: Canımızı aldılar

    ’da özel bir hastanede bademcik ameliyatı olan 8 yaşındaki Kaan, daha sonra hayatını kaybetti. Gözyaşlarını tutamayan baba , “Canımızı aldılar, cezasını çekecekler” dedi.

    Canımızı aldılar

    Kaan Akçay (8), 19 Eylül'de Şişli'deki özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı oldu. Kanaması süren Kaan, aynı gün yeniden ameliyata alındı. Sürekli kan kusan çocuk, 'ne sevk edildi. Kaan'ın bademcik ameliyatı sırasında şah damarı yanındaki kılcal damarların zedelendiği ortaya çıktı. 28 Eylül'de ise girdiği son ameliyatın ardından can verdi. Anne ve baba, özel hastanede ameliyatı yapan doktorun ihmali olduğunu iddia etti. Baba , "Canımızı kaybettik, cezasını çekecekler" dedi.

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    Haberler Yaşam Bademcik ameliyatı sonrası çocuğunu kaybeden baba: Canımızı aldılar