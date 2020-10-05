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    • 05.10.2020 08:50
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    Günlük burç yorumları – 5 Ekim 2020 Pazartesi

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 5 Ekim 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

    KOÇ: Olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda fazla üzülmeyin. Hayatın bir başka yönünü görüyor olmanız, sizi olumlu değiştirecek. Başkalarının merak edebilirsiniz.



    BOĞA: Yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmayın.


    İKİZLER: Üçüncü bir kişiyle duygusal olarak yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Riske girmeyin.

    YENGEÇ: Hayatınızın zıtlıklardan oluşan bir bütün olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.



    ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Çevrenizi sınayacağınız bir gün.



    BAŞAK: Sosyal yaşantınızda kararlı ve istikrarlı olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bugünlerde çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz.



    TERAZİ: Bugün düşüncelerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır. Sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Hiçbir şeyi beğenmiyorsunuz.


    AKREP: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Farkında olmadan bilinçaltınızın etkisi altına giriyor.



    YAY: Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız. Düşüncelerinizi keskin bir şekilde dile getirdiğiniz için, bazen yakınlarınızla tartışıyorsunuz.



    OĞLAK: Yöneticilerinizle aranızda güçlü bağların gelişmesi ve onlarla işbirliği içinde hareket etmeniz, sizin için olumlu bir aşama olacak. Olaylara katı yaklaşmanız, çatışmalara neden olabilir.



    KOVA: Aradığınız destek; kariyer aşamasında olan bir kişi için önemli olabilir. İlişkilerinize kesin ve yargılayıcı bakıyorsunuz. Düşünceleriniz karşı tarafa aktarırken, olaylara ciddi bakıyorsunuz.

    BALIK: Partnerinizle birlikte akılcı bir tutum izleyeceksiniz. Yaşadığınız sorunlar yüzünden canınız sıkılabilir. Maddi konularla ilgili gelişimleri takip etmek zorundasınız. Kafanız karışabilir.
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