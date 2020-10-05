Günlük burç yorumları – 5 Ekim 2020 Pazartesi



İKİZLER: Üçüncü bir kişiyle duygusal olarak yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın. Riske girmeyin.



YENGEÇ: Hayatınızın zıtlıklardan oluşan bir bütün olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.