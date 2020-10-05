Soruşturmalar özetle şöyle:

Çocukların darp edilmesi: Yağmur Aşık, öz çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanıyor.

Çift arasındaki boşanma davası: İstanbul Aile Mahkemesinde görülüyor.

Mal rejimi davası ve devamında meydana gelen olaylar: Yağmur Aşık, evlilikte müşterek elde edilen mallar ile evlilik öncesi alınan fakat ödemesi evlilik sonrasına da sarkan taşınır ve taşınmaz malların paylaşımını talep etti.

Yağmur Aşık'ın bakıcı ve kızını darp ettiği iddiası: Aşık'ın bakıcılara yaklaşmaması için uzaklaştırma kararı çıkarttı.

Emre Aşık'ın imzasının taklit edilmesi olayı: Emre Aşık'ın imzasının taklit edilerek çekler kesildiği belirtiliyor.

Çocukların Yağmur Aşık'tan alınıp, Emre Aşık'a verilmesi: Emre Aşık, Gaziosmanpaşa İcra Dairesi aracılığıyla iki çocuğunu icra memurları ve polis zoruyla aldı.

Küçük çocuğun velayeti: Çocuğun velayeti baba Emre Aşık'a verildi.

Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp'in, Erdi Sungur tarafından tehdit edildiğine dair suç duyurusu.

Avukat Alp'in, Yağmur Aşık tarafından azmettirilen hacker tarafından özel bilgilerinin çalınması.

Yağmur Aşık'ın, Emre hakkındaki gizlilik kararına uymaması.

Emre Aşık'ın, otelinde çalışan bir kişiyi eşi aleyhine ifade vermediği gerekçesiyle kovaması.

Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı "Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak" diyerek, tehdit etmesi.

Feribot kavgası.

Cinayet planı davası: Yağmur Aşık'ın, cezaevi firarisi olan sevgilisi Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı.

Yağmur Aşık'ın eşini öldürmesi için ikinci kez tetikçi tuttuğu iddiası.

İkinci tetikçi olduğu iddia edilen Baycan Şenürek ise sorgusundan sonra serbest bırakıldı ve Emre Aşık ile ihbarcı Erdi Sungur'dan şikayetçi oldu.



Yağmur Aşık'ın sevgilisi Erdi Sungur ile cinayet planı yaptığı iddia ediliyor.