İSTANBUL'da akıllara durgunluk veren mucizevi bir intihar sağ kurtulma olayı yaşandı. Olayın ayrıntılarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma A.'yı kurtaran kaptan Cemal Naral TAKVİM'e anlattı.
Şeyma A., 5 Eylül'de köprüden atladı. Gezi teknesinde manzara fotoğrafı çeken bir yolcu, hemen kaptana durumu anlattı. Dümeni kıran kaptan, çalışanları ve yolcular genç kızı tekneye çıkardı. Şeyma hastaneye kaldırıldı. Kahraman kaptan Naral, "İnsanlık vazifemizi yaptık"dedi.
Cemal Naral olayı anlattı.
Emir SOMER