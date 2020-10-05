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    • Yaşam
    • 05.10.2020 Gazete
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    15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma'yı kurtaran kaptan yaşananları anlattı

    İstanbul'da akıllara durgunluk veren mucizevi bir sağ kurtulma olayı yaşandı. Olayın ayrıntılarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma A.'yı kurtaran kaptan 'e anlattı.

    Emir Somer
    Mucize kurtuluş!

    İSTANBUL'da akıllara durgunluk veren mucizevi bir intihar sağ kurtulma olayı yaşandı. Olayın ayrıntılarını 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma A.'yı kurtaran kaptan Cemal Naral TAKVİM'e anlattı.

    Şeyma A., 5 Eylül'de köprüden atladı. Gezi teknesinde manzara fotoğrafı çeken bir yolcu, hemen kaptana durumu anlattı. Dümeni kıran kaptan, çalışanları ve yolcular genç kızı tekneye çıkardı. Şeyma hastaneye kaldırıldı. Kahraman kaptan Naral, "İnsanlık vazifemizi yaptık"dedi.


    Cemal Naral olayı anlattı.
    Emir SOMER
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    Haberler Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan 17 yaşındaki Şeyma'yı kurtaran kaptan Cemal Naral yaşananları anlattı