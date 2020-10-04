Görevliler tarafından bakımı yapılan at sahibi bulununcaya kadar gözetim altında tutulacak.

Ünlü şarkıcı Fettah Can olayla ilgili Twitter hesabından "Başkanım bir can'ın kurtulması için bu kadar kısa bir sürede tüm ekiplerinizi yönlendirdiğiniz için Göktürk halkı adına çok çok teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.