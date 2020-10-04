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    • Yaşam
    • 04.10.2020 15:07
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    • 04.10.2020 15:07
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    Ölüme terkedilen at tarafından kurtarıldı

    Göktürk’te ölüme terkedilen sahipsiz at ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Barış Savaş
    Ölüme terkedilen ata Eyüpsultan Belediyesi sahip çıktı!

    Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'nde boş bir alana bağlanan at mahallede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Eyüpsultan Belediyesini arayan vatandaşlar atın aç susuz bırakıldığı ihbarında bulundu.

    Bunun üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri atı bulunduğu yerden alarak Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü.

    Görevliler tarafından bakımı yapılan at sahibi bulununcaya kadar gözetim altında tutulacak.

    Ünlü şarkıcı Fettah Can olayla ilgili Twitter hesabından "Başkanım bir can'ın kurtulması için bu kadar kısa bir sürede tüm ekiplerinizi yönlendirdiğiniz için Göktürk halkı adına çok çok teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.
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    Haberler Yaşam Ölüme terkedilen at Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurtarıldı