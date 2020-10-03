Mutlu cildin sırrı

Stresli olduğumuzda cildimiz de hemen tepki gösteriyor; aniden beliren sivilce ve uçuklardan bunu kolayca anlıyoruz. Stresliyken kendimizi daha yorgun, yaşlı ve hatta çirkin hissettiğimiz bile oluyor. Uzmanlar da cilt hastalıklarının önemli bir kısmının psikolojik faktörlere dayandığını belirtiyor. Korku, kaygı, endişe, stres gibi duygular ciltte kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve yanma gibi problemlere yol açabiliyor, hatta egzama gibi daha ciddi deri rahatsızlıkları görülebiliyor. Stres, deri başta olmak üzere farklı organları etkileyip bağışıklık sistemini zayıflatarak birçok rahatsızlığa sebep oluyor.
ENDİŞE DIŞARI, HUZUR VE GÜZELLİK İÇERİ
Pandeminin yarattığı endişe, huzursuzluk ve hastalanma korkusu da eklenince cilt rahatsızlıklarında artış görülmesi çok doğal. Stresin sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak olumsuz etkilemesini önlemek için bir yöntem önereceğim sizlere: Her türlü fiziksel, ruhsal ve duygusal sorunda kalıcı sonuç veren bir zihin tekniği olan ARTT (Uyanış, Yükseliş, Dönüşüm Tekniği) ile zihnen rahatlayabilir, kendinizi çok daha iyi, mutlu ve güzel hissedebilirsiniz: Sessiz bir ortamda gözlerinizi kapatın ve sizi strese sokan olayı düşünün. Ne hissediyorsunuz? Hissettiğiniz negatif duyguları (stres, panik, öfke, korku, üzüntü vs.), bedeninizi kaplayan kocaman bir kapı açarak dışarı boşalttığınızı düşünün. Işık, su, buhar veya farklı bir şekilde olabilir. Bu duygu sizden çıkıp sonsuzluğa yayılsın. Tüm negatif duyguları bu şekilde boşaltın, ta ki pozitif bir duygu gelene kadar. Pozitif duyguyu da yayın. Tüm duyguları bir kasede topladığınızı düşünün. Kaseyi hayali mikserinize boşaltıp "tek" renk olana dek karıştırın. Oluşan tek renge sorun: "Bana gelecekte ne yaşatırsın?" Cevap pozitif bir duygu olacaktır. Detaylı bilgi ve sorularınız için mail atabilirsiniz. (Instagram: @arttaysunaylin)
CANLILIK
Revolution Skincare CBD tonik, besleyici özelliklerini sativa yağı ve 'cannabidiol' karışımından alıyor. Ayrıca yatıştırıcı, ferahlatıcı, yenileyici ve arındırıcı özellikleriyle bilinen çay ağacı ekstresiyle zenginleştirilen formüle sahip tonik, cilde parlak ve temiz bir görünüm sağlıyor.
YUMUŞACIK
The Body Shop, stresin cilt üzerindeki etkilerinin üstesinden gelmeye yardımcı CBD serisi gergin ve kuru ciltlerin imdadına yetişiyor. İsmini kenevir bitkisinde bulunan 'cannabidiol' maddesinden alan seri, içerdiği minerallerle cilde kaybettiği parlaklığı yeniden kazandırıyor. Hücre gençleştirici olarak bilinen paçuli özü ve kenevir tohumu yağıyla zenginleştirilen CBD Onarıcı Yüz Yağı, gergin ciltlerin yenilenmesine yardımcı oluyor, cilde pürüzsüzlük kazandırıyor.
LAVANTA RAHATLIĞI
Lavanta yağı, rahatlatıcı, dengeleyici ve canlandırıcı olarak biliniyor. 50 ml sabit yağ içerisine 5-10 damla lavanta yağı ekleyerek kendinize nemlendirici etkili rahatlatıcı masaj yağı yapabilir, difüzör ve buhurdanlıkla kullandığınızda, yaşam alanınızdaki havayı tazeleyebilirsiniz.
MUCİZE GÜL
Hassas misel teknolojisi ve sakinleştirici tam gül suyu baz alınarak geliştirilen Gülsha Sakinleştirici Tam Gül Misel Suyu, cildi tek adımda temizleyip arındırıyor.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN
ENDİŞE DIŞARI, HUZUR VE GÜZELLİK İÇERİ
Pandeminin yarattığı endişe, huzursuzluk ve hastalanma korkusu da eklenince cilt rahatsızlıklarında artış görülmesi çok doğal. Stresin sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak olumsuz etkilemesini önlemek için bir yöntem önereceğim sizlere: Her türlü fiziksel, ruhsal ve duygusal sorunda kalıcı sonuç veren bir zihin tekniği olan ARTT (Uyanış, Yükseliş, Dönüşüm Tekniği) ile zihnen rahatlayabilir, kendinizi çok daha iyi, mutlu ve güzel hissedebilirsiniz: Sessiz bir ortamda gözlerinizi kapatın ve sizi strese sokan olayı düşünün. Ne hissediyorsunuz? Hissettiğiniz negatif duyguları (stres, panik, öfke, korku, üzüntü vs.), bedeninizi kaplayan kocaman bir kapı açarak dışarı boşalttığınızı düşünün. Işık, su, buhar veya farklı bir şekilde olabilir. Bu duygu sizden çıkıp sonsuzluğa yayılsın. Tüm negatif duyguları bu şekilde boşaltın, ta ki pozitif bir duygu gelene kadar. Pozitif duyguyu da yayın. Tüm duyguları bir kasede topladığınızı düşünün. Kaseyi hayali mikserinize boşaltıp "tek" renk olana dek karıştırın. Oluşan tek renge sorun: "Bana gelecekte ne yaşatırsın?" Cevap pozitif bir duygu olacaktır. Detaylı bilgi ve sorularınız için mail atabilirsiniz. (Instagram: @arttaysunaylin)
CANLILIK
Revolution Skincare CBD tonik, besleyici özelliklerini sativa yağı ve 'cannabidiol' karışımından alıyor. Ayrıca yatıştırıcı, ferahlatıcı, yenileyici ve arındırıcı özellikleriyle bilinen çay ağacı ekstresiyle zenginleştirilen formüle sahip tonik, cilde parlak ve temiz bir görünüm sağlıyor.
YUMUŞACIK
The Body Shop, stresin cilt üzerindeki etkilerinin üstesinden gelmeye yardımcı CBD serisi gergin ve kuru ciltlerin imdadına yetişiyor. İsmini kenevir bitkisinde bulunan 'cannabidiol' maddesinden alan seri, içerdiği minerallerle cilde kaybettiği parlaklığı yeniden kazandırıyor. Hücre gençleştirici olarak bilinen paçuli özü ve kenevir tohumu yağıyla zenginleştirilen CBD Onarıcı Yüz Yağı, gergin ciltlerin yenilenmesine yardımcı oluyor, cilde pürüzsüzlük kazandırıyor.
LAVANTA RAHATLIĞI
Lavanta yağı, rahatlatıcı, dengeleyici ve canlandırıcı olarak biliniyor. 50 ml sabit yağ içerisine 5-10 damla lavanta yağı ekleyerek kendinize nemlendirici etkili rahatlatıcı masaj yağı yapabilir, difüzör ve buhurdanlıkla kullandığınızda, yaşam alanınızdaki havayı tazeleyebilirsiniz.
MUCİZE GÜL
Hassas misel teknolojisi ve sakinleştirici tam gül suyu baz alınarak geliştirilen Gülsha Sakinleştirici Tam Gül Misel Suyu, cildi tek adımda temizleyip arındırıyor.
YAŞAM GÜNLÜĞÜ - AYSUN ORHAN