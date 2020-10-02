Nostaljik moda

VİNTAGE20. yüzyıl veya daha öncesinden kalan kıyafet veya nesneler "Vintage" olarak tanımlanıyor. Geçmiş döneme ait kaliteli, özel parçalar veya koleksiyonlara "vintage" deniyor. Günümüzde erişebilebilir vintage parçaların çoğu 1930, 1940, 1950 ve 1960'lardan kalma. Vintage tutkunları için açılmış özel butikler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgi çekiyor.

RETRO

Retro ise "geçmişe doğru, geçmişe ait" demek. Belli bir dönemde yaygın olarak kullanılan kıyafet ve aksesuarların yeniden kullanılmasını ifade ediyor. Vintage gerçekten eski ürünleri; retro ise eski görünen yeni ürünleri tanımlamak için kullanılıyor. Tasarımcılar geçmiş moda akımlarından ilham alıyor ve koleksiyonlarında bu tarz parçalara yer veriyorlar. Büyük yakalı gömlekler, bluzlar, geniş paçalı pantolonlar, puantiyeler, fırfırlı elbiseler, vatkalı tişört ve ceketler günümüz trendlerinde göze çarpıyor.

YAŞAM GÜNLÜĞÜ | AYSUN ORHAN