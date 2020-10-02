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    Günlük – 2 Ekim 2020 Cuma

    Günlük Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    Bugün burçları meler bekliyor? İşte 2 Ekim 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

    KOÇ: AY burcunuzda ilerlerken, kişisel özgürlüğünüzde hiç kimseye ödün vermiyorsunuz.
    Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi, yorumlarınız doğrultusunda ortaya koyuyorsunuz.



    BOĞA: MADDİ konulara farklı yaklaşıyorsunuz.
    Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Bugün, sezgileriniz güçlü.



    İKİZLER: AİLENİZE karşı kesin tavırlı yaklaşırken, fikirlerinizde aykırılıklar olabilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz. Sorunların üst üste gelmesi canınızı sıkacak.
    Kendinizi kimseyle kıyaslamayın.



    YENGEÇ: BİLİNÇALTINIZI çok yoğunlaştırdınız.
    Kendinizi ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz.
    İçinizdeki fırtınaları paylaşmak istemiyorsunuz.
    İsteklerinizi, kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.



    ASLAN: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız var. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Arkadaşlarınızla organizasyonlar yapacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön planda.



    BAŞAK: AMACINIZ yaşam kalitenizi yüksek tutmak.
    Bugün, ailenizle ilgili fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Denetimli davranışlarınız, çevrenizde hayranlık uyandıracak.
    Sezgilerinizde yanılmayacaksınız.



    TERAZİ: KARŞIT burcunuzda ilerleyen Ay, sizi ikili ilişkilerinizde zorlayabilir. Geçmişteki olayların gündeme gelmesinden hoşlanmıyorsunuz.
    Kinci değilsiniz ama kendinize yapılan haksızlıklara tepkilisiniz.



    AKREP: BUGÜN değişik fikirler içinde bocalayabilirsiniz.
    Uzun vadeli beklentilere tahammülünüz yok. Her şeyin çok çabuk sonuçlanmasını isterken, hata yapabilirsiniz.
    Ailenizin etkinliklerine uyumlu olun.



    YAY: AY'IN konumu aşk yaşantınızla ilgili olayları gündeme getirecek. Birçok fikir arasında bocalamanız mümkün. Olaylara duygusal yaklaşıyorsunuz. Tanışacağınız kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz.



    OĞLAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin fikirlerinden istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz.
    Aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Yaşama mantık çerçevesinde bakarak çözüme ulaşıyorsunuz.



    KOVA: ENERJİNİZİ istediğiniz gibi kullanacaksınız.
    Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Maddi konulara yaklaşımınız, bireysel olmaktan çok paylaşımcı bir tablo ile gündeme gelecek...



    BALIK: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. İlişkilerinize güçlü bağlarla bağlanmanızı sağlarken, yaşamınızla ilgili ödün vermek istemiyorsunuz.

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