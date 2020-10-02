Gülay kurtuldu ama psikopat sapık, Tuğba’yı katletti

Adana'da yaşayan Erdoğan Küpeli, 2015'te Hatay'daki Gülay Mübarek ile Facebook'ta tanıştı. Arkadaşlık iki ay sürdü. Bu durumu kabullenemeyen Küpeli ise genç kadını ölümle kendisine ve yeğeni tecavüz etmekle tehdit etti, serbest kaldı. Daha sonra Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklandı. Öğretmenlikten de atılan Küpeli hakkında, Gülay Mübarek'in şikayetiyle "Tehdit" suçundan dava açıldı. Geçtiğimiz yıl sonuçlanan davada, Küpeli, 8 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Ancak, ceza kesinleşmediği için tutuklanmadı. Psikopat Küpeli bu kez Kozan'da kasiyerlik yapan Tuğba Keleş'in peşine düştü. Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen Keleş'i dün saat 11.00 sıralarında markette silahla vurdu. Ardından da aynı tabancayı kendi başına dayayarak intihara kalkıştı. Keleş, can verdi. Katil Küpeli ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.