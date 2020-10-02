Bebek sonrası aşk

Çiftlerde hep şu takıntı vardır. "Bebek sahibi olduktan sonra aşk bitti sevgi kaldı." Bu gerçek değildir. Evet bebek sonrası özellikle kadın yenilenir. Bu da bazı konularda farklı düşünmesine neden olur. Burada büyük görev babalara düşüyor. Eşinin bu durumunu iyi anlamak ve ona göre davranmaları önemli. Daha fazla ilgi daha fazla sevgi ve çok daha fazla jest. Evet bebek çok önemli ancak eşinizin varlığını unutmamalısınız. Aynı durum bebek 6 aylık olduktan sonra anne için de geçerli. Tüm zamanını bebekle geçirip, eşini unutan kadınları uyarıyorum. Bunu yaparsanız eşinizi kaybedersiniz. İki taraf da bebeğin mutluluğunu yaşarken, kendi umutlarını bir kenara bırakmamalı.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET