ABD ve Avrupa'da büyük talep gören ve kıymeti bilinen Akbaş ırkı köpekler, Eskişehir'de kimliği belirsiz şahıslar tarafından vurularak öldürülüyor. Her geçen gün caniler yüzünden sayısı azalan Akbaş ırkının, farklı cinslerle çiftleştirilmesi sonucu gün geçtikçe kendine has özelliklerini de kaybettiği belirtiliyor. Süt keçisi yetiştiricisi Bircan Tepe, Akbaş cinsi 5 köpeğinin silahla vurulduğunu belirtti. Akbaş yetiştiricisi Altuğ Ulucan ise "Amerika ve Avrupa bu köpeklerimizi yere göğe sığdıramıyor. Bizde koruma yok. Irk özelliğini kaybediyor" dedi.