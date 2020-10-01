Türkiye'nin konuştuğu Şeyda Yılmaz'ın ölümünde flaş gelişme! Lüks rezidanstan düşmüştü

POLİS TUTANAKLARI İFADEYİ DOĞRULADI

Olay sonrası ofise çıkan ve Şeyda Yılmaz'ın bulunduğu odaya girmek isteyen polisler, kapının kilitli olduğunu gördü. Olay yerine gelen çilingirle açılan kapının arkadan kilitlendiği de tespit edilerek polis tutanaklarına geçti. Bu arada polisin incelediği sitenin güvenlik kameralarında Şeyda Yılmaz'ın 8'nci kattaki ofisin penceresinden önce sarkması ve ardından boşluğa düştüğü anların yer aldığı öğrenildi. İntihar olasılığının da değerlendirildiğini belirten yetkililer, otopsi raporunun beklendiğini söylediler.

TELEFONU ARACINDA BULUNDU

Öte yandan olay günü aşırı alkollü olduğu iddia edilen Şeyda Yılmaz'ın cep telefonu da aracında bulundu. İki şüphelinin telefonu gibi Yılmaz'ın da telefonunun incelemeye alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.D ve E.A. ifadelerinin ardından 'İntihara yönlendirme' iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.