Şüpheli son!

İstanbul Ataşehir'de Şeyda Yılmaz, 17 Eylül'de rezidanstan düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan arkadaşı ofis sahibi M.A.D. adli kontrolle salıverildi. Olaydan önce binadan bir kişinin çıkarak taksiye bindiği, daha sonra gelen telefon üzerine geri döndüğü öğrenildi. Taksici Selçuk Bozdağ şunları söyledi: "Yolda giderken tam evinin oraya yaklaştığımızda bir telefon geldi. Arkadaş hemen panikledi haberi alınca. Ofisteki arkadaşı aramış. 'Bayan arkadaş kendini aşağıya atmış hemen geri dönmemiz gerekiyor acil' dedi. Hemen apar topar geri geldik. Polisler bizi yaklaştırmadı zaten, ambulans geldi." Soruşturma sürüyor.