Twitter'da özellikle 23.10 sonrasında çeşitli problemler yaşanıyor. Uygulamayı sürekli bir biçimde kullananan milyonlarca kullanıcı uygulamanın çöküp çökmediğine dair arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor ve ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter kullanıcıları özellikle bu saatlerde bazı bağlantı sorunuyla karşı karşıya kaldı. Sorun hakkında Twitter'dan resmi bir açıklama yapılmadı.