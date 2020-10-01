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    • 02.10.2020 06:20
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    Son dakika: 'da polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi

    Son dakika haberine göre, 'da, polis memuru M.Ş., oğlunu darbettikleri için konuşmaya gittiği kahvehane işletmecisi S.E. ve oğlu K.E. tarafından saldırıya uğrayıp, sırtından bıçaklandı.

    Polis memuru bıçaklandı, oğlu darbedildi

    Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71157 Sokak'taki kahvehanede meydana geldi. Kahvehane işletmecisi S.E., iddiaya göre bugün polis memuru M.Ş.'nin oğlunu darbetti. Bunun üzerine istirahatlı olan polis memuru M.Ş., durumu konuşmak için S.E.'nin çalıştırdığı kahvehaneye gitti. Çıkan tartışma üzerine S.E. ve oğlu K.H., M.Ş.'ye saldırıp sırtından bıçakladı. Yaralı M.Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne, ardından da Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.




    Öte yandan çalıştırdıkları kahvehanede gözaltına alınan S.E. ve oğlu K.H. ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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