ARKADAŞLARI TAKSİ DURAĞINI BASTI

Durumu öğrenen Mustafa Ş.'nin duraktan arkadaşı Bülent Gözütok ile yanındaki bir grup da soluğu Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında aldı.

Burada çıkan silahlı kavgada, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya (22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı.