



KANGAL KÖPEKLERİ

Kangal Köpeği ismini Sivas'ın Kangal ilçesinden alan ve Anadolu aslanı olarak bilinen iri cüsseli köpek cinsidir. 17. Yüzyılda Evliya Çelebi Seyahatnamesinde aslan kadar kuvvetli olarak tarif ettiği köpeklerin Dünyaca ünlü Kangal Çoban Köpeği olduğu biliniyor.