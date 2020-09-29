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    • 29.09.2020 09:47
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    ’da operasyonu! Bal kutuları altında 9 kilo eroin bulundu

    Son dakika haberi: Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 3 adet koli içerisinde bulunan toplam 23 adet bal kutusundan 9’unun altına zulalanmış vaziyette 9 paket halinde toplam 9 Kilo ele geçirildi.

    Sabah
    Emir Somer
    Van'da uyuşturucu operasyonu! Bal kutularının altında...

    'da ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

    Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Görevlilerince İpekyolu İlçesi'nde faaliyet gösteren bir Kargo Şubesinde Narkotik Madde Arama Köpeği ZEUS ile birlikte yapılan detaylı aramada 3 adet koli içerisinde bulunan toplam 23 adet bal kutusundan 9'unun altına zulalanmış vaziyette 9 paket halinde toplam 9 Kilo ele geçirildi.



    Elde edilen maddeyle ilgili olarak (S.K.) "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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