Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalarda Türkiye'den Azerbaycan'a destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma yapıldı.
Ermenistan'ın kışkırtmalarına karşı Azerbaycanlı kardeşlerimize destek için Galata Kulesi'nde ışıklandırma gösterisi yapıldı.
Saat 20.15 ve 00.00 arasında Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Galata Kulesi'nin çevresinde bulunan turistler ve vatandaşlarda Azerbaycan Bayrağı altında fotoğraf çektirerek yoğun ilgi gösterdi. Galata Kulesi'ne yansıtılan Azerbaycan bayrağı havadan da görüntülendi.