Şişli'de dehşet! Sevgilisine 1 ay boyunca kabusu yaşattı

Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 ekibi Moğolistan vatandaşı iki yaralıyı ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan araştırmada Battulga Odgerel'in bir ayı aşkın süreden bu yana Sambuu K.'nin zaman zaman bıçaklı olmak üzere şiddetine maruz kaldığı, son olarak kadını tartakladıktan sonra yere yatırarak sol bileğini kestiği, ardından kendisinin iki bileğini kestiğinin anlaşıldığı öğrenildi.