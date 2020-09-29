Ortak bir hayat

Destekleyici ilişkiler canlandırıcıdır. Biri size meydan okuduğunda bile, bu zorluk sizi daha iyisini yapmak için motive hissetmenize neden olacaktır. Desteklendiğinizi hissediyorsanız, enerjinizi ve zamanınızı, benzersiz bir şekilde size ait yollarla yaratıcı olmanızı sağlayacaktır. Size sonraki adımlarınızın ne olması gerektiğini söylemek ne kadar doğru. Elbette fikir verebiliriz ama sizi tamamen yönlendiremeyiz. Evlilikte, bazen eşiniz sizi ya açıkça ya da işleri uygun gördükleri şekilde yapmanız gerektiğini ima ederek belirli bir şekilde davranmaya yönlendirir. Bunu dinleyin ama yüzde 100 kabul etmeyin. Çünkü birlikte bir hayatı paylaşıyorsunuz ve kararları ortak almanızı sağlayacak zemin için çabalayın.

İLİŞKİ TERAPİSTİ / MARY G. BARRET