İstanbul Sancaktepe'deki bir binanın 3. katında yaşayan Suriyeli ailenin çocuğu Hayat Neccar (1), önceki gün gece solunum sıkıntısı çekti. Hastaneye kaldırılan çocuk, can verdi. Neccar'ın vücudunda çeşitli izler olduğunu gören sağlık ekipleri, polise haber verdi. Anne ve babayla birlikte komşuları emniyete götürüldü. 6 ay önce Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Neccar'ı kısa bir süre gözetim altında tuttuğunu ve ardından aileye geri verdiği öğrenildi. Küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra ortaya çıkacak.