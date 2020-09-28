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    • 28.09.2020 09:39
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    • 28.09.2020 09:39
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    Uluslararası bilimsel sitelerde yayınlama yalanıyla milyonluk vurgun

    Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturarak yaklaşık 50 şahsı ‘ yayınlama’ yalanıyla 1 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Emniyeti’nde düzenlenen operasyon sonucu şüpheliler tutuklandı.

    Sabah
    Emir Somer
    Makale yalanıyla vurgun! O şebeke çökertildi

    Edinilen bilgiye göre, Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Uluslararası alanda bilimsel içerikli yayın yapan WEB sitelerinin kaynak kodlarının kopyalanarak phishing / oltalama yöntemiyle sahte web siteleri oluşturulduğu belirlendi.

    Web siteleri aracılığıyla ve yurtdışında yaşayan genellikle akademik unvan sahibi olan şahıslardan lerinin yayınlanması vaadiyle para talep edildiği, bu yöntemi kullanmak suretiyle 50 şahıstan yaklaşık 1 Milyon TL haksız kazanç sağladığı (phishing / oltalama yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık) tespit edilen şüphelilere operasyon için düğmeye basıldı.

    Yönetici konumunda bulunan İran Uyruklu Y.E., K.A., M.G. ve H.A. isimli 4 şüpheliye yönelik olarak yapılan eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; 3.350 $, Çeşitli Ülke Konsoloslukları ve Konsolosluk Çalışanları Adına Düzenlenmiş Sahte Kaşeler, Sahte Bandroller, Sahte Mühürler, Suçun İşlenmesinde Kullanılan Çok Sayıda Dijital Materyaller ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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