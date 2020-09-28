

İstanbul'da 18 yaşından küçük Suriye uyruklu çocukları ailelerinden kiralayan ve sokaklarda zorla dilendiren 25 kişilik çete çökertildi. 18 yaşından küçük 68 çocuk kurtarıldı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü düzenledi. Suriye uyruklu olan ve 18 yaşından küçük çocukların zorla dilendirildiğini tespit eden İstanbul Polisi teknik takip başlattı. Suriye uyruklu çete üyeleri üç ay boyunca fiziki olarak izlendi. İddialara ve polislerin tespitlerine göre çetenin üyeleri Suriye uyruklu olan çocukları ailelerinden kiraladı ve yasa dışı yollardan İstanbul'a getirdi. Belirlenen adreslere yerleştirilen 18 yaş altı çocuklar çetenin üyeleri tarafından İstanbul'un belirli noktalarına bırakılarak zorla dilendirildi.









PARALAR ADRESLERDEN ÇIKTI

Operasyonun düğmesine basan İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri dokuz farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve zorla dilendirilen 18 yaş altı 68 çocuk tutuldukları adreslerden kurtarıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira kağıt para, 100 dolar, 228.500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve İnsan Ticareti Yapmak" suçları kapsamında haklarında yasal işlem yapılan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.