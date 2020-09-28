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    • Yaşam
    • 28.09.2020 16:52
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    • 28.09.2020 16:56
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    'da komşular arasında kamerada! Kadına sopa ile saldırdı

    'da yan komşusu tarafından bir kadın ve çocukları saldırıya uğradı. Sopaların konuştuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde şahsın kadını darp ederek yere fırlattığı görülüyor.

    İHA
    Komşular arasında kavga kamerada

    Olay, Beykoz Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oturdukları evin bir kısmının kendisine ait olduğunu söyleyen şahıs, 45 yaşındaki Gülbahar Cevizci ile çocuklarına saldırdı.



    Evin bahçesinde çalışma yaptığı sırada yan komşu tarafından saldırıya uğrayan kadın neye uğradığını şaşırdı. Elindeki sopa ile Gülbahar Cevizci'in çocuklarına da saldırı anı kameralara yansıdı.


    SALDIRI ANI KAMERADA
    Gülbahar Ceviz bahçesinde tadilat yaptığı sırada elinde sopayla komşusu bahçeye giriyor. Şahıs daha sonra elindeki sopa ile kadına daha sonra oğluna vuruyor. Şahsın kadını darp ederek yere fırlattığı görülüyor. Saldırıya uğrayan kadın ile şahıs arasında bir süre kavganın sürdüğü görülüyor.
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