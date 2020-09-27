İLK SAHİBİ 43 YIL ÖNCE ALDI

Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 810 bin sterline (7 milyon 878 bin TL) 1982 yılında satın aldığı aktarıldı. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçti.

İtalyan ressam Botticelli'nin 550 yıllık eseri satışa çıkarıldı. 80 milyon dolardan açılan müzayedeye bir Türk'ün de gireceği açıklandı.