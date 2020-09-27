Bottıcellı imzalı tablo 80 milyon dolara satılıyor. Müzayede gelecek yıl ABD'nin New York eyaletinde olacak. İtalyan ressam Sandro Botticelli'ye ait 550 yıllık portre, Sotheby's Müzayede Evi tarafından 80 milyon dolara (610 milyon TL) satışa çıkarılıyor. Botticelli'nin 'Madalyon tutan genç adam' (Young Man Holding a Roundel) adlı portresinin 1470-1480 yıllarında yapıldığı belirtiliyor.
İLK SAHİBİ 43 YIL ÖNCE ALDI
Tablonun bir önceki sahibinin, portreyi 810 bin sterline (7 milyon 878 bin TL) 1982 yılında satın aldığı aktarıldı. Sotheby's Müzayede Evi, portreye 80 milyon dolar değer biçti.
İtalyan ressam Botticelli'nin 550 yıllık eseri satışa çıkarıldı. 80 milyon dolardan açılan müzayedeye bir Türk'ün de gireceği açıklandı.