Trabzon'da bir hastanede görev yapmakta olan Doktor Yılmaz Babutçu'nun hasta yakını tarafınca tehdit edildiği görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi. Ülkemizde gelen son dakika haberleri ile bu gibi sağlık çalışanlarının maruz kaldığı psikolojik ve fiziksel şiddet haberleri Türkiye'yi derinden sarsmaya devam ederken Doktor Babutçu, yaşadığı dehşet verici olayın detaylarını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım talep etti.

HASTA YAKINI TARAFINDAN TEHDİT EDİLEN DOKTOR YARDIM İSTEDİ!

Trabzon'da çalışan Doktor Yılmaz Babutçu, ölüm tehdidi aldığını belirttiği bir iletiyi sosyal medyadan paylaştı. Tehdit eden kişinin konuşmasını videoya kaydeden Babutçu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da seslenerek yardım talep etti. Doktor, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulundu.