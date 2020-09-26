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    • 26.09.2020 17:48
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    • 26.09.2020 17:55
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    Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

    Tarsus-Adana-Gaziantep () otoyolunun mevkisinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.



    Alınan bilgiye göre, Amer Dendel'in (26) kullandığı 34 SP 2273 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Noğaylar Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Ömer Ç. (37) idaresindeki 31 NB 048 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

    Sürücü Dendel ile araçta bulunan Hiyem Ağa (18) ve Mustafa Mustafa (37) olay yerinde hayatını kaybetti.



    Yaralanan Zekeriya Alaruk (27) ile 3 yaşındaki Asım Şimeli ise sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.



    TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Cenazeler ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı
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