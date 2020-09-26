Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 2 yaralı





Yaralanan Zekeriya Alaruk (27) ile 3 yaşındaki Asım Şimeli ise sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.