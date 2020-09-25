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    • 25.09.2020 15:00
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    'da zehir tacirlerine operasyon!

    ’nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 litre sahte rakı ile ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Manisa'da zehir tacirlerine operasyon!

    Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize ekipleri, H.A.'nın ikametinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.

    Polis ekipleri, H.A.'nın ikamet, araç ve köy evinde yaptığı aramada 20 litre sahte içki ile 150 litre etil alkol ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, olayla ilgili olarak H.A.'ya 5607 ve 4733 Sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı.

    Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, ilçeye çevre il ve ilçelerden getiren, satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Düzenlenen operasyonda 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 1.43 gram metamfetamin ve 1.45 gram ile aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ş.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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