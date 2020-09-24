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    • 24.09.2020 08:30
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    • 24.09.2020 08:30
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    'de feci !

    'in Bornova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hurda yüklü TIR, refüje çarpıp devrildi. da, TIR'da sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

    İzmir'de feci kaza!

    , saat 07.00 sıralarında Çevreyolu Otogar Kavşağı yakınında meydana geldi. Buca yönünden Bornova yönüne giden (30) yönetimindeki hurda yüklü 35 ALN 497 plakalı TIR, kontrolden çıkıp refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, dorsedeki hurdalar yola saçılırken, Durgut ise şoför mahallinde sıkıştı.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan Durgut'u kurtardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Ergün Durgut, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaiye alındı.

    Devrilen TIR'ın kaldırılması için ise bölgeye vinç çağrıldı.

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