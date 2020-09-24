Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Cuma günü için bazı illere yağmur uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve batı kesimleri ile zamanla güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın ve Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının, bugün (Cuma) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneyinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 18°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, güneybatısı ile zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla, gece Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile bugün (Cuma) İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, bugün (Cuma) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 17°C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatısının, öğle saatlerinde güney ve batı kesimleri ile Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 25°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA 18°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 15°C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
RİZE 20°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık