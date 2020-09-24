EGE

Parçalı, güneybatısı ile zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla, gece Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile bugün (Cuma) İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, bugün (Cuma) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve bugün (Cuma) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı