Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, kendilerine gelen inanılmaz istekleri tek tek sıraladı: Suyundan, ilacından, yemeğinden, marketinden her şeyden tutun, artık tüm alanlardayız. Sipariş verenler 'Çöpümü dökebilir misiniz?', 'Evde lambam bozuldu. Takabilir misiniz?', 'Gelirken sigara alabilir misiniz?' gibi değişik isteklerde bulunuyor. Trafikte ve normal hayatta saygı görmek istiyoruz.