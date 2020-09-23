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    • Yaşam
    • 23.09.2020 Gazete
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    Salgın döneminde lerden istenenler pes dedirtti

    Coronavirüs salgını tüm dünyayı sardı. Herkes evlere kapandı. ler, salgın nedeniyle herkesin imdadına yetişti. Ancak ilginç istekler pes dedirtti: Çöpü dökebilir misiniz?

    Siparişe bak!

    Coronavirüs salgını tüm dünyayı sardı. Herkes evlere kapandı. Hal böyle olunca internetten satış patladı. Motosikletli ve yaya kuryelerin yükü de kat be kat arttı.

    Ancak kendini bilmez bazı müşterilerin talepleri herkesi şoka uğrattı.

    Antalya Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Nihat Özdemir, kendilerine gelen inanılmaz istekleri tek tek sıraladı: Suyundan, ilacından, yemeğinden, marketinden her şeyden tutun, artık tüm alanlardayız. Sipariş verenler 'Çöpümü dökebilir misiniz?', 'Evde lambam bozuldu. Takabilir misiniz?', 'Gelirken sigara alabilir misiniz?' gibi değişik isteklerde bulunuyor. Trafikte ve normal hayatta saygı görmek istiyoruz.
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