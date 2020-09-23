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    • Yaşam
    • 23.09.2020 Gazete
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    Porselen gibi... |

    Cildimizin nefes almasını sağlayan gözeneklerin bakımı, sağlığı için çok önemli. peki, sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın yolları neler?

    Porselen gibi...

    Geniş gözenekler tüm ciltte can sıkıcıdır, özellikle de yüzümüzdeki gözeneklerin genişlemesi kötü ve sağlıksız bir görünüme sebep olur. Gözeneklere biriken kir, yağ ve makyaj artıkları gözeneklerin büyüyüp genişlemesine yol açar. Doğru cilt bakımı ile tıkalı gözenekleri temizleyebilir ve cildinizin daha sıkı ve mükemmel görünmesini sağlayabilirsiniz. İşte, bunun için yapmanız gerekenler…

    Sıkılaştırma
    Geniş     gözenekli ve yağlı bir cildiniz varsa uygun bir tonik kullanarak gözeneklerin sıkılaşıp küçülmesine yardımcı olabilirsiniz. Yüzde 100 bitkisel Boreal Çay Tozu içeren yüksek anti-oksidana sahip Yağ Dengeleyici, Arındırıcı Tonik Etkili Temizleme Suyu, gözenekleri arındırıp derinlemesine temizlerken, yağ fazlasını emerek mat bir görünüm sunuyor.

    Temizlik
    Cilt     bakımının ilk ve asla ihmal edilmemesi gereken adımı temizlik. Makyaj yapmasanız bile sabah ve akşam cildinizi, uygun bir temizlik ürünüyle temizlemelisiniz. Bambu kömürü, çay ağacı yağı ve cilt temizleyici etkisiyle bilinen okaliptüs yağı içeren Himalayan Charcoal- Arındırıcı Sabun ile cildinizi kir ve fazla yağdan arındırabilirsiniz.

    RAHATLIK TRENDİ
    Spor     ve rahat giyinmeyi seviyorsanız Beauty Omelette'in sonbahar renklerinden oluşan sweatshirt ve yeni sweatpants koleksiyonuna göz atın. Hafif ve yumuşak, yüzde 100 pamuk kumaştan üretilen klasik sweatshirt modelleri bedeni ve kolları bol kesimli, bele oturmayan modeliyle rahatına düşkünler için tasarlanmış. www.beautyomelette.com ve Nişantaşı Mağazası'nda bulabilirsiniz.

    Arındırma
    Haftada 2 kez peeling yapmalısınız, böylece gözeneklerde biriken kirlerin kalıcı siyah noktalara dönüşmesini önlemiş olursunuz. Himalaya Yulaf&Bal Özlü Yağ Dengeleyici Peeling Etkili Scrub, ölü cilt hücrelerini nazikçe gidererek cildi tahriş etmeden gözenekleri arındırıp küçültmeyi hedefliyor.

    Maske
    Gözenekleri sıkılaştırmak için etkili bir diğer ürün ise maske… Güzellik rutininize ekleyebileceğiniz bambu kömürü, avokado özleri ve jojoba tanecikleri içeren üç maske, cildin derinlemesine temizlenmesine, nemlenmesine ve arınmış bir görünüm kazanmasına yardımcı olurken gözenek görünümünü iyileştiriyor.

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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