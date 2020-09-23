Havuçların kabuğunu temizleyip fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Mercimeği tencereye alıp üzerine su ilave edin ve suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Cevizleri yapışmaz yüzeyli tavada ve yağsız olarak kavurun. Havuç, mercimek, ceviz, zeytinyağı, köri, irice kıyılmış maydanoz, tahin, limon suyu, kabuğu temizlenmiş sarımsak, kişniş, kimyon, pul biber, karabiber ve tuzu birlikte mutfak robotunda ezerek püre haline getirin. Servis tabağına alıp maydanoz, ceviz ve kabak çekirdeği ile süsleyerek servis yapın.

4 KİŞİLİK

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

4 adet havuç

1/2 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 tatlı kaşığı köri

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı limon suyu

3/4 tatlı kaşığı toz kişniş

Yarım tatlı kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

Yeteri kadar karabiber

3/4 tatlı kaşığı tuz

SÜSLEMEK İÇİN

Maydanoz yaprakları

Ceviz ve kabak çekirdeği

EMİNE TUNADAN / ZAMANSIZ LEZZETLER