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    • Yaşam
    • 20.09.2020 Gazete
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    Yeni gözdemiz tayt pantolonlar |

    Pandemi yüzünden uzun süre evde kalınca rahatlığına alıştığımız tayt pantolonlar spor kullanımlarının yanı sıra, kolayca şık bir hale dönüşebiliyor. işte, yeni gözdemiz tayt pantolonlar…

    Taytın her hali

    Daha çok spor yaparken veya evde rahatlık için tercih ettiğimiz taytlar artık favori bir moda trendi olarak öne çıkıyor. Özellikle siyah tayt pantolonlar, blazer ceket ve gömleklerle kombinlendiğinde ofise giderken bile tercih edebileceğiniz şık bir hale bürünüyor. Gösterişli takılar, kaliteli bir çanta ve ayakkabıyla cool bir görünüm kazanmak çok kolay. İster tamamen dar modelleri ister paçaları geniş, 'flare' denilen modelleri tercih edebilir; suni deriden doğal pamuklu olanlarına, forma sokanlardan denime uzanan farklı kumaş seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

    ÜNLÜLERDEN İLHAM ALIN
    Hollywood ünlüleri tayt pantolon kombinlerini sıkça kullanıyor.


    HAILEY BIEBER


    KENDALL JENNER


    MEGHAN MARKLE


    "SNEAKER FESTİVALİ"
    Tayt     pantolon ile sneaker çok yakışıyor. Siz de mükemmel kombinler yapmak için Flo'nun "Sneaker Festivali"ni kaçırmayın. 28 Eylül tarihine kadar en şık sneaker'ları flo.com.tr adresinden yüzde 50'ye varan indirimle alabilirsiniz.

    AYSUN ORHAN - YAŞAM GÜNLÜĞÜ
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