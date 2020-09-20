Yeni gözdemiz tayt pantolonlar

Daha çok spor yaparken veya evde rahatlık için tercih ettiğimiz taytlar artık favori bir moda trendi olarak öne çıkıyor. Özellikle siyah tayt pantolonlar, blazer ceket ve gömleklerle kombinlendiğinde ofise giderken bile tercih edebileceğiniz şık bir hale bürünüyor. Gösterişli takılar, kaliteli bir çanta ve ayakkabıyla cool bir görünüm kazanmak çok kolay. İster tamamen dar modelleri ister paçaları geniş, 'flare' denilen modelleri tercih edebilir; suni deriden doğal pamuklu olanlarına, forma sokanlardan denime uzanan farklı kumaş seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.