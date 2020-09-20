Sistit, yüzde 70 gibi son derece yüksek bir oranla kendini tekrarlayan bir hastalık. Bunun nedeni yetersiz tedavi olabildiği gibi, anatomik koşullardan ve rahatsızlığa fırsat veren yaşam tarzına bağlı alışkanlıklardan da ileri gelebiliyor. Fakat zamanında ve iyi tedavi edilirse sistite karşı savaşta başarı kazanılabilir. Jinekolog ve doğal tıp uzmanı İtalyan Dr. Stefano Bernini, bunun nedenini kadınlarda idrar yolunun çok daha kısa olmasıyla açıklıyor. Ayrıca jenital bölgeye yakınlığı, vajinal ve anal bölgelerde bulunan mikropların kolaylıkla idrar yoluna geçmesine olanak veriyor. Bu nedenle vajinal enfeksiyonlara ve pekliğe özellikle dikkat etmek ve vakit geçirmeden tedavi etmek gerekiyor. Aksi takdirde büyük rahatsızlık yaratan sistit sık sık tekrarlar hale geliyor. Bunların dışında cinsel ilişki ve menopoz gibi bazı faktörler, sistit oluşumuna kolaylık sağlıyor. Doğal tedavi yöntemlerinde beslenmeyi atlamak olmaz.

ÖNLEM almak, sık sık ve düzenli olarak su içerek idrar yolunu temizlemek, bol meyve, sebze, işlenmemiş tahıl ve yoğurt yemek büyük önem taşıyor.

SÜT fermentleri, sistite karşı çok etkili olduğundan (öyle ki kronik sistite karşı süt fermentlerinden hazırlanan vajinal fitiller kullanılıyor) beslenmeye mutlaka dahil edilmesi gerekiyor.

SİSTİTE karşı alınabilecek önlemler Günde en az iki litre su, maden suyu ve bitki çayı için.

SIK sık tuvalete gidin. Her cinsel ilişkiden sonra tuvalete gitmeyi ihmal etmeyin. Sadece doktorunuz tavsiye ettiğinde vajinal banyoya başvurun.

STRES organizmanın direncini düşürerek mikroplara karşı savunmasız bırakır. Çok sıkı giyecekler, jean'ler ve sentetik külotlar kullanmayın.

AKUT krizler sırasında: Acıyı azaltmak için sıcak su dolu bir termoforu karnınıza ve belinizin altına yerleştirin. Bol su için; her saat başı içmeye ve suyun çok soğuk olmamasına dikkat edin.