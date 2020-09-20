





BALKONDAN SARKITTI

Eski eşi yüzünden hayatı adeta zindana dönen genç kadın bu kez bir süredir sevgilisi olan Zamir Zekai Yalçın'dan (29) şiddet görmeye başladı. Bundan 5 ay önce Yalçın, genç kadını sokak ortasında dövdü. 3 gün önce de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini önce darp etti daha sonra balkondan sarkıtarak ölümle tehdit etti. Özel harekat polislerinin evin kapısını kırıp etkisiz hale getirdiği Yalçın tutuklandı. Sevinç Toktaş ifadesinde, "Olay günü telefonla konuştum ve ayrılmak istediğimi söyledim. Bir süre sonra kapı çaldı ve annem geldiğini düşünerek açtım. Kapıyı açmam ile birlikte yüzüme yumruk attı. Daha sonra bağırmama için eliyle ağzımı kapattı. Sonra balkona götürüp beni sarkıttı. Polislerin geldiğini görünce lambaları kapattı, sesimi çıkarmamı yoksa öldüreceğini söyledi. Polisler kapıyı kırıp beni kurtardı. Eğer polisler gelmeseydi beni öldürecekti" dediği öğrenildi.