HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Orta ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
İZMİR 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 13°C, 25°C
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 21°C, 33°C
Az bulutlu, yarın (Cumartesi) zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) ) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
HATAY 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Sinop ve Kastamonu kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin ile yarın (Cumartesi) Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması bekleniyor
AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 20°C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 24°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık