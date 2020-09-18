HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.





UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerinden itibaren Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51 ila 75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan tehlikesi, yıldırım, küçük çaplı dolu hadisesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile yarın (Cumartesi) Doğu Karadeniz'in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.