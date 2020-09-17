Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

'MUHAMMET TEHDİT ETTİĞİ İÇİN EMNİYETTE SUÇU ÜZERİME ALDIM'

Tutuklu sanık Ömer Yağcı da "Muhammet, eşi Ezginur'un Furkan tarafından rahatsız edildiğini söyledi. Furkan'ın kadınlara karşı zaafı olduğu için sosyal medyada hesap açmışlar. İnandırıcı olması için kardeşim Fatma'yı sesli görüştürüp, Furkan'ı Bursa'ya çağırdık. Furkan için bilet satın alındı. Terminalde karşıladım. Komşumuzdan aldığım kamyonete Furkan'ı bindirdim. Muhammet saklandığı yerden çıkıp, kafasına silahla vurdu. Ellerini kelepçeledi. Sopa ile vurmaya başladı. Olay yerinde ağzını koli bandıyla kapattı. Kamyonetin yanında dikildiğim sırada, bir anda arkamı döndüğümde Muhammet'in, Furkan'ı bıçakladığını gördüm. Kamyonetle olay yerinden ayrıldık. Muhammet, 'Olay yerine tekrar dönelim' dedi. Geri döndüğümüzde üstündeki montunu, cep telefonunu ve cüzdanını almış. Muhammet bıçak ile sopayı dereye attı. Daha sonra kafeye çay içmeye gittik. Furkan'ı tanımıyorum. Öldürmek için sebebim yok. Muhammet ölmüş babası için Furkan'ın küfür ettiğini, sadece döveceklerini söylediği için gittim. Telefoncuya telefonu götürdüm. Kimlik sordu, ben de Muhammet'i aradım, yarın getireceğimizi söylememi istedi. Telefoncu da güvenip, 400 lira karşılığında telefonu aldı. 200 lirasını Muhammet'e verdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'SOPA İLE BIÇAĞI DEREYE ATTI'

Furkan Kahraman ile bir yıl birlikte yaşadığını ifade eden tutuklu sanık Ezginur Demirci, "Aramızda çıkan tartışmalar ve sorunlar nedeniyle ayrıldım. Muhammet ile tanıştım ve evlendik. Furkan beni rahatsız etmeye başladı. Bir telefon görüşmesine eşim şahit olunca elimden telefonu alıp, görüştü. Ancak, Furkan eşime sürekli hakaret edip, küfür etti. 'İmam nikahlı bir kadını sen nasıl alıyorsun?' demiş. Furkan'a ders vermek amacıyla plan yaptık. Eşime, Furkan'ın kadınlara karşı zaafı olduğunu söyledim. Daha sonra sosyal medyada hesap açtık. Fatma'yı inandırıcı olsun diye görüştürdük. Furkan'a bilet alındı ama bileti kimin aldığını bilmiyorum. Kamyonette Furkan'ın eli kelepçelenip, ayakları bağlandı ve ağzına koli bandı yapıştırıldı. Muhammet sopa ile vurdu, darbetmedi. Ömer, Furkan için 'Bunu öldürelip, yakalım, şimdi gidip bizi polise şikayet eder' dedi. Ben ve eşim kamyonette otururken, Ömer elinde sopa ve bıçakla geldi. Bıçak ile sopayı, Ömer dereye attı. Furkan'ı ben darbetmedim, öldürmedim. 9 aydır cezaevindeyim tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

'ÖLDÜRME OLAYIYLA İLGİM YOK'

Tutuksuz sanık Fatma Y. (21) ise, "Muhammet'in eşi, Furkan ile görüşmemi istedi. 'Ben konuşursam beni anlar, sen konuş Bursa'ya çağır' dedi. Muhammet, Ezginur ve ağabeyim Ömer'in söylemesi üzerine sahte hesap açtım. Furkan ile yazıştık. Telefon ile görüştüm ve Bursa'ya çağırdım. Benim öldürme olayı ile ilgim yok" dedi.

'CİGERİM YANIYOR HAKİM BEY, OLAYDAN BİR AY SONRA EŞİMİ KAYBETTİM'

Öldürülen Furkan Kahraman'ın annesi Ayşe Kahraman da "Hakim bey sanıklara en ağır cezayı verin. Benim ciğerim yanıyor. Olaydan sonra eşimi kaybettim" dedi. Mahkeme heyeti, Furkan Kahraman'a ait, adli emanette bulunan cep telefonuna ait kayıtların çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.