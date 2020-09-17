Yine aynı iş merkezinin giriş katından bulunan Tüp bebek merkezinde çalışanlar ve hastalar da kendilerini dışarıya attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



İş merkezinde çalışan Gamze Ergin, "Biz de ilk başta fark etmedik. Han büyük bir han. Herkes yukarıdan aşağıya inmeye başladı. Onlar inince biz de indik. Jeneratörden çıkmış. İtfaiye söndürmüş bekliyoruz. Ben duman görmedim kokuyu duydum. Koku yoğundu. İnsanlar hanı boşaltınca biz de indik." diye konuştu.