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    • Yaşam
    • 17.09.2020 Gazete
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    Pirinci sıcak suda 20 dakika dinlendirip, süzün. Zeytinyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine pirinç, ince halka şeklinde doğranmış pırasa, kıyılmış ebegümeci ve ekleyin. İşte tarifinin detayları...

    Arapsaçı ve ebegümecili pırasa kavurması

    Pirinci sıcak suda 20 dakika dinlendirip, süzün. Zeytinyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine pirinç, ince halka şeklinde doğranmış pırasa, kıyılmış ebegümeci ve ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Karıştırarak otlar yumuşayana dek kavurun. Soğuduktan sonra servis yapın.

    4 KİŞİLİK
    1 demet arapsaçı (rezene)
    1 demet ebegümeci (irmik otu)
    4 adet pırasanın yeşil kısımları
    1 çorba kaşığı pirinç
    1 adet küçük boy soğan
    3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
    Tuz

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