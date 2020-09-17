Arapsaçı ve ebegümecili pırasa kavurması

Pirinci sıcak suda 20 dakika dinlendirip, süzün. Zeytinyağını bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine pirinç, ince halka şeklinde doğranmış pırasa, kıyılmış ebegümeci ve arapsaçı ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Karıştırarak otlar yumuşayana dek kavurun. Soğuduktan sonra servis yapın.
4 KİŞİLİK
1 demet arapsaçı (rezene)
1 demet ebegümeci (irmik otu)
4 adet pırasanın yeşil kısımları
1 çorba kaşığı pirinç
1 adet küçük boy soğan
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
ZAMANSIZ LEZZETLER / EMİNE TUNADAN