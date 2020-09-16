Otomobil iş yerine girdi! Facia kıl payı atlatıldı





HALAY ÇEKERKEN YARALANDILAR

Ali Kesen ve Eyüp Kesen'in yeni iş yerini 10 gün önce açan kuzenleri Hüseyin Tilki'ye hayırlı olsun ziyareti için geldikleri öğrenildi. Bu arada, kaza iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bebek arabasını teğet geçerek iş yerinin önünde halay çektikleri görülen Ali Kesen ve Eyüp Kesen'e çarparak içeriye girdiği görüldü.