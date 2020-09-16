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    • 16.09.2020 17:04
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    • 16.09.2020 17:07
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    Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Satırlı dehşet

    Adapazarı'nda yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada ortalık bir anda karıştı. Taraflardan biri eline aldığı satırla karşı tarafa saldırırken, çevredekiler kavgayı ayırmaya çalıştı.

    İHA
    Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Satırlı dehşet

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir birlerine yol vermeme ve küfür ettikleri iddiasıyla iki kişi kavga etti. Taraflardan biri satırla saldırarak adeta dehşet saçtı.



    Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Ulus Caddesi ve Hendek Caddesinin kesiştiği noktada öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi yol vermeme ve bir birlerine küfür ettiği iddiasıyla kavga etmeye başladı.



    Kavganın büyümesi üzerine taraflardan biri bir dükkana girerek aldığı satırla adeta dehşet saçtı. Diğer sürücü ise satır darbelerinden kendini yol kenarından bulduğu meyve kasasıyla korumaya çalıştı.



    Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu olası bir facianın önüne geçilirken bir süre daha devam eden kavga tarafların araca binerek uzaklaşmasıyla son buldu. Kavga anını ise bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla kayıt altına aldı.
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