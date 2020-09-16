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    • 16.09.2020 12:30
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    larını koparana ağır ! 73 bin 747 TL ödeyecekler

    'nın Kumluca ilçesi sahilinde çiçek açan yaklaşık 50 kum zambağı yerli halktan yoğun ilgi görüyor. Soğanlı bir bitki olan ve kökleri çok derinde bulunan ları, geniş ve uzun şeritsi yaprakları, yaklaşık 40- 45 santim boyunda, beyaz çiçekli olarak yetişiyor. nın çiçeklenme dönemi ağustos sonu ile ekim ayı arasında değişiyor. Kum zambaklarını koparanlara 73 bin 747 lira i işlem uygulanıyor.

    Koparana 73 bin 747 TL ceza

    Soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak olan kum zambaklarını koparanlara 73 bin 747 lira cezai işlem uygulanıyor. Kum zambaklarına zarar veren kurumlara da yaklaşık 220 bin lira ceza kesiliyor.



    'ENDER BİR BİTKİ'
    Kum zambağını merak ederek fotoğraflayan Mehmet Alptekin, "Kum zambağı Akdeniz sahillerine özgü endemik bir bitkidir.



    Kumluca'da bilhassa korunması gereken ender rastlanan bir çiçek türdür. Ağustos sonu eylül başlarına kadar yaşayan bir bitkidir.



    Her yıl aynı tarihlerde çiçek açar. Demre'de, Çıralı'da ve Kumluca'da görülebilen bir bitkidir.

    Korunması gerektiğine inanıyoruz. Kurak bir mevsimde, yaz sezonunun ortasında açtığı için ender bir bitki" dedi.
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