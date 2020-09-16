Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Eylül 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.





BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.





İKİZLER: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.

Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.