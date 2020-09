OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.

İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.





KOVA: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.

Satürn açısının sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilirsiniz.





BALIK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

Aşk konusunda her an her şey olabilir.