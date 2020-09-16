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    • Yaşam
    • 16.09.2020 08:36
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    • 16.09.2020 08:50
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    2020 Çarşamba - Bugün burçları neler bekliyor?

    2020 yılının en baskın en olaylı ve deyimi yerindeyse keskin virajları alacağımız ayındayız. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Eylül 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Burç yorumları bugün ne diyor?

    Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Eylül 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz.



    BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz kalabalık olacak. Arkadaşlarınızla sosyal organizasyonlar içinde olacağınız bu günde, girişimciliğiniz ön plana çıkıyor.



    İKİZLER: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.
    Ailenizle aranızda sezgisel bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman vurgulamaktan yanasınız. Yaşamınızla ilgili hiç kimseye ödün vermek istemiyorsunuz.



    YENGEÇ: OLABİLECEK aksilikler konusunda kendinizi donanımlı hissediyorsunuz. Çevrenizde farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Yaşama mantık çerçevesi içinde baktığınız için, çözüme ulaşmanız zor olmuyor.



    ASLAN: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
    Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var. Onlara kesin yargılı davranmalısınız.


    BAŞAK: BUGÜN çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız.
    Kardeşler arasında yolculuklar söz konusu olacak. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi kendi yorumlarınız doğrultusunda ortaya koymak istiyorsunuz.



    TERAZİ: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı yeniden irdelemekten korkmuyorsunuz. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Güçlü olmak iyidir.


    AKREP: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok.
    Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.



    YAY: DOĞANIZ gereği özgür ve kendi bildiğini okuyan bir yapınız var. Sizi dizginlemek adeta imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz. Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.



    OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.
    İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınızla bir araya gelerek, felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.



    KOVA: FİNANS konularının gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.
    Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
    Satürn açısının sizi zorlaması karşısında bazı engellere takılabilirsiniz.



    BALIK: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.
    Aşk konusunda her an her şey olabilir.
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