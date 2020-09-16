



Hastanedeki tedavisinin ardından Yunus Kartal da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Yunus Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş., T.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Kartal'ın emniyet ve savcılıkta yapılan sorgulamalarında gasp, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.